Pillars of Eternity 2 - Deadfire: Update 5.0 zum einjährigen Jubiläum

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Pünktlich zum einjährigen Jubiläum von Pillars of Eternity 2 - Deadfire (im Test mit Wertung 8.5) hat Obsidian Entertainment den letzten Patch "Update 5.0" veröffentlicht. Das Update bietet neben vielen Bugbereinigungen und Verbesserungen am Balancing auch eine Fülle an Neuerungen. So wurde ein neues User-Interface für Schiffskämpfe integriert sowie die rundenbasierten Kämpfe aus dem Betastatus entlassen.

Außerdem wurden neue Story-Inhalte implementiert. Nachdem sich einige Fans darüber beschwert hatten, dass Teile der Story unvollständig wirkten, hat Obsidian zusätzliche Inhalte geschrieben und von den Originalsprechern vertonen lassen. Darüber hinaus waren die einzelnen Pfade, die man während der Story einschlagen konnte, unterschiedlich lang und schwer; dies wurde durch die Neuverteilung von für den Fortgang der Geschichte nötigen Gegenstände in der Spielwelt verbessert.

Wem das Spiel bislang zu leicht war, für den hält Update 5.0 weitere Schwierigkeitsgrade wie "Solo" (man darf nur mit einer Spielfigur spielen) und "Trail of Iron" (nur ein Spielstand, der gelöscht wird, wenn die Party das Zeitliche segnet) bereit. Und für die ganz Hartgesottenen schaltet die "Final God Challenge" weitere Herausforderungen frei. Die ersten zwölf Spieler, die alle Herausforderungen meistern, werden mit eigenem Namen und dem der Spielfigur auf einer Gedächtnisplakette im Büro von Obsidian verewigt. Gehört Ihr zu den ersten 50 Erfolgreichen, erhaltet Ihr einen besonderen Stoffaufnäher. Näheres zu diesem Wettbewerb und eine komplette Liste aller Neuerungen findet Ihr in den Quellen.