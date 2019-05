John Wick Hex: „Actionorientiertes Strategiespiel“ auf Basis der Filmreihe // Trailer

PC XOne PS4

Die bisherigen zwei John Wick-Filme, in denen Keanu Reeves den ehemaligen, namensgebenden Auftragskiller verkörpert, dürften nicht wenige von euch kennen. Mit John Wick: Kapitel 3 - Parabellum startet am 23. Mai zudem der jüngste Teil der Reihe, in dem der Protagonist – auf den aufgrund der Ereignisse im zweiten Teil ein Kopfgeld ausgesetzt ist – auf der Flucht ist.

Vor dem Hintergrund des bevorstehenden Kinostarts wurde nun ein offiziell lizenziertes John-Wick-Spiel angekündigt, das die schlichte Bezeichnung John Wick Hex trägt. Realisiert wird der Titel sowohl für Windows und MacOS als auch für Konsolen, wobei momentan nicht bekannt ist, für welche der letztgenannten Plattformen genau die Umsetzung erfolgt. Bekanntgegeben wurde hingegen, dass die PC-Fassung zum Launch ausschließlich im Epic Games Store erhältlich sein wird.

Entwickelt wird John Wick Hex von Bithell Games, das unter anderem für Thomas Was Alone oder Subsurface Circular verantwortlich ist. Zu den wenigen Angaben, die bislang zum kommenden Titel gemacht wurden, gehört unter anderem, dass euch ein „schnelles, actionorientiertes Strategiespiel“ erwarten soll, in dem ihr „wie ein professioneller Killer denken und zuschlagen“ sollt.

In „enger Zusammenarbeit“ mit dem Kreativ-Team der Filme möchte euch das Entwicklungsstudio ein „kampfchoreographiertes Schachspiel“ bieten, in dem auch der charakteristische „Gun-Fu“-Stil der Serie Anwendung finden soll. Weiter heißt es:

Die Spieler müssen jede Aktion und jeden Angriff, den sie ausführen, unter Berücksichtigung ihrer unmittelbaren Kosten und Folgen auswählen. Jeder Zug in John Wick Hex fühlt sich an wie eine Szene aus dem Film, und jeder Kampf trägt zum Fortschritt eures Jobs bei und erfordert präzises strategisches Denken.

Im Verlauf der eigens für das Spiel konzipierten Story schaltet ihr neue Waffen oder Schauplätze frei. Darüber hinaus sollen sich die Waffen auf die anzuwendende Taktik auswirken, außerdem steht euch Munition nicht unendlich zur Verfügung. Selbige soll zudem „realitätsnah simuliert“ werden, sodass ihr beispielsweise auch die Zeit für das Nachladen beachten müsst.

Einen ersten Eindruck sowohl von der Grafik als auch dem Gameplay ermöglich euch der kurze Ankündigungstrailer, erste Screenshots findet ihr in unserer Galerie. Zu welchem Zeitpunkt John Wick Hex käuflich erworben kann, wurde noch nicht preisgegeben.