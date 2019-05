Aus PUBG Mobile wird in China das patriotische Game for Peace

PC XOne PS4 iOS Android

Dass das Action-MMO Playerunknown's Battlegrounds - und hier vor allem die Version für Mobilgeräte - bei Behörden und Regierungen einiger asiatischer Länder wie Indien oder Nepal auf wenig Gegenliebe stößt, dürfte dem geneigten Newsleser mittlerweile bekannt sein. Auch in der autoritär geführten sozialistischen Volksrepublik China wartet Publisher Tencent seit über einem Jahr auf eine offizielle Freigabe des durch In-App-Käufe finanzierten PUBG Mobile. Nun wurden die Testserver des MMO-Hits in China vom Netz und stattdessen eine PUBG-Version namens Game for Peace in Betrieb genommen, die von der chinesischen Regulierungsbehörde durchgewunken wurde.

Beide Titel ähneln sich zwar frappierend, Game for Peace hat jedoch den Anti-Terror-Kampf als Thema. Zudem wurden jegliche Gewalt- und Bluteffekte entfernt. So sterben Gegner nun nicht mehr, sondern fallen kurz zu Boden, stehen wieder auf und verabschieden sich dann mit einem Winken. Auf dem chinesischen Twitter-Pendant Weibo schrieben Spieler, dass sie sich wunderten nach dem Umstieg auf Game for Peace in exakt dem selben Level wiedereinzusteigen, in dem sie in PUBG Mobile ausgestiegen waren. Das Spiel habe lediglich einen neuen Namen und sozialistische Werte verpasst bekommen, Grafik, Gameplay und Charaktere seien größtenteils gleich geblieben. Tencent beteuert jedoch, dass es zwei völlig unterschiedliche Arten von Spiel sind.

Die PC-Version von Playerunknown's Battlegrounds ist von Verboten und sozialistischer Anpassung indes nicht betroffen und wird weiterhin über Steam vertrieben, das in China in einer rechtlichen Grauzone betrieben wird.