Kingdom Come - Deliverance: Release-Datum für "A Woman's Lot" und Royal Edition

PC XOne PS4 Linux MacOS

Warhorse Studios und Deep Silver haben heute das Veröffentlichungsdatum von A Woman's Lot, der vierten Storyerweiterung für Kingdom Come - Deliverance (Testnote: 8.0) bekannt gegeben. Demnach erscheint diese am 28. Mai für PC, MacOS und Linux. Für Xbox One und Playstation 4 etwas später am 11. Juni. In dem DLC spielt ihr Theresa, welche ihr bereits zu Beginn des Spiels kennenlernt. In Begleitung ihres loyalen Hundes Tinker erlebt ihr einen individuellen Quest-Strang der euch den schicksalhaften Raubzug Sigismunds aus einer vollkommen neuen Perspektive darstellen wird. A Woman's Lot stellt dabei das fehlende Puzzleteil in der Geschichte um Skalitz dar, in welchem ihr herausfindet, was geschah, bevor Henry bewusstlos aufgefunden wurde.

Kurze Zeit später erscheint dann ebenfalls am 11. Juni die sogenannte Royal Edition des Spiels, sowohl digital als auch als Box-Version. Diese beinhaltet neben dem Hauptspiel in der erweiterten Fassung auch alle bisher veröffentlichten, inhaltlichen Erweiterungen inklusive A Woman's Lot. Wer sich einen Überblick über das Spiel verschaffen möchte, kann sich die umfangreiche Let's-Play-Serie von Jörg Langer zu Kingdom Come - Deliverance anschauen. In 40 Folgen könnt ihr beobachten, wie sich Jörghein im mittelalterlichen Böhmen, untermalt mit entsprechenden Kommentaren, so schlägt.