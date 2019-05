US-Senator: Gesetzesentwurf gegen Lootboxen zum Minderjährigen-Schutz

Der US-amerikanische Senator Josh Hawley arbeitet aktuell an einem Gesetzesentwurf, der manipulative Features in Videospielen verbieten soll, die sich gezielt an Kinder richten. Damit meint er konkret Pay-to-Win-Elemente oder Lootboxen. Laut ihm konzentrieren sich Social Media und Videospiele oftmals sehr stark darauf, die Nutzer in eine Abhängigkeitssituation zu bringen. Daraus resultiere eine Abschirmung von Kindern von der echten Welt, aus dem zwanghaften Verhalten werde der Profit generiert.

Unabhängig von den Vorteilen dieser Geschäftspraktiken für die Technologie-Branche ist eine Sache klar: Es gibt keine Ausrede dafür, Kinder in einer solchen Art und Weise auszunutzen.

Laut Hawley sollen Spiele, die sich an Erwachsene richten und die Möglichkeit zur Echtgeldinvestition bieten, Kinder gezielt davon abzuhalten, Mikrotransaktionen zu nutzen. Entwickler, die junge Spieler wissentlich zum Einsatz von Echtgeld verleiten, sollen seinem Entwurf nach mit rechtlichen Konsequenzen zu rechnen haben. Als Beispiel für die angesprochenen Praktiken hebt Hawley das Mobile-Spiel Candy Crush Saga hervor, das mit Elementen, die vor allem in späteren Levels fast schon notwendig sind, um weiterzukommen, riesige Umsätze erzielt.

Die Entertainment Software Association (ESA) reagierte auf den Entwurf von Hawley mit der Aussage, dass Lootboxen bereits von anderen Ländern unter die Lupe genommen wurden. Das Ergebnis dieser Untersuchungen habe allerdings gelautet, dass Lootboxen kein Glücksspiel fördern würden. Außerdem hätten Spieleentwickler laut der ESA bereits Mechaniken eingebaut, die Eltern die Möglichkeit bieten sollen, ihre Kinder vom Echtgeldeinsatz abzuhalten. Jedoch will die Organisation sehr gerne mit Josh Hawley zusammenarbeiten, um ihm die verwendeten Praktiken der Spieleindustrie aufzuzeigen.

Hawley ist nicht der erste Politiker, dem Mikrotransaktionen sauer aufstoßen. Bereits im November 2017 strebte die belgische Regierung ein Verbot von Lootboxen an, da sie ihrer Meinung nach das Glücksspiel-Pfinzip in den Videospielsektor bringen. Bisher wurde ein konkretes Verbot der Lootboxen allerdings noch nicht ausgesprochen.