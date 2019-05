game: Spiele-Apps für mobile Geräte gewinnen weiter an Beliebtheit

Das Interesse der Deutschen an Spiele-Apps für Smartphones und Tablets wächst weiter. Das teilt der game – Verband der deutschen Games-Branche in einer Pressemitteilung mit.

So sei der Umsatz mit Spielen für Mobilgeräte in Deutschland im Jahr 2018 auf 1,5 Milliarden Euro gewachsen ist, was bezogen auf 2017 einem Wachstum von 31 Prozent entspricht. Wachstumstreiber bleiben die sogenannten In-App-Käufe, also kostenpflichtige Zusatzinhalte für zunächst kostenlose Spiele. Der Umsatz mit Spiele-Apps, die klassisch gekauft werden, bleibt unverändert bei 15 Millionen Euro. Das Durchschnittsalter der mobilen Gamer liegt laut game bei 36,1 Jahren. Die verwendeten Daten basieren auf Erhebungen von App Annie und dem GfK Consumer Panel.

Auch insgesamt ist der deutsche Games-Markt 2018 deutlich gewachsen, wie der game bereits im März bekannt gab: Wurden 2017 mit Games und Spiele-Hardware noch 4 Milliarden Euro umgesetzt, waren es 2018 rund 4,4 Milliarden Euro. Das entspricht einer Steigerung um 9 Prozent. Größter Wachstumstreiber waren Gebühren für Online-Dienste, deren Umsatz sich mit 353 Millionen Euro innerhalb eines Jahres nahezu verdoppelt hat (plus 97 Prozent). Auch das Marktsegment der In-Game-Käufe, zu dem auch In-App-Käufe gehören, ist um 28 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro gewachsen und trug damit maßgeblich zum Wachstum bei.