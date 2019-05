GOG-Weekly-Sale mit Day of the Tentacle, Psychonauts und mehr

GOG.com hat diese Woche wieder eine Auswahl an DRM-freien Spielen im Angebot. Bis zum 13. Mai könnt ihr unter anderem Day of the Tentacle Remastered (Testnote: 9.5), Psychonauts, The Silver Case, Brütal Legend (Testnote: 8.5) und weitere Titel günstiger erwerben.

Nachfolgend ein paar ausgewählte Beispiele aus dem Store (das komplette Angebot an reduzierten Spielen könnt ihr wie gewohnt unter dem Link in den Quellenangaben einsehen):