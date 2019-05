Microsoft und Mojang veröffentlichen Minecraft Classic für Browser

Browser

Aus Anlass des bevorstehenden zehnjährigen Jubiläums des Klötzchen-Sandbox-Spiels Minecraft haben Publisher Microsoft und Entwickler Mojang gerade die erste öffentliche Version 0.0.23a_01 aus dem Jahr 2009 neu veröffentlicht. Minecraft Classic wird nicht aus dem Launcher gestartet, sondern läuft in jedem handelsüblichen Browser.

Mincraft Classic bietet nur 32 verschiedene Blöcke zur Auswahl, dafür aber auch alle Bugs der Urversion und das ursprüngliche Interface. Ihr könnt euch also ab sofort selbst davon überzeugen, wie viele Veränderungen und Fortschritte das Spiel in dieser Zeit erfahren hat.

Wer darüber hinaus mindestens 14 Jahre alt ist und einen Instragram-Account besitzt, kann bis zum 17. Mai eine Reise für sich und bis zu drei Begleitpersonen zur Ausstellung "Minecraft the Exhibition” im Museum of Pop Culture in Seattle gewinnen. Einzelheiten sind in den Quellen verlinkt.