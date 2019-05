Star Wars Jedi - Fallen Order: EA nennt Verkaufserwartungen

PC XOne PS4

Mit Star Wars Jedi - Fallen Order will Electronic Arts nach all seinen „Games-as-a-Service-Versuchen“ mit der Star-Wars-Marke den Fans das liefern, was diese seit dem großen Lizenz-Deal mit Disney gefordert haben - ein reines Singleplayer-Spiel mit Fokus auf die Story. Und während Respawn Entertainment noch rund ein halbes Jahr an dem Titel feilen wird, gab der Publisher in einer Telefonkonferenz mit den Investoren schon Mal eine Absatzprognose ab.

Bis zum Ende des laufenden Fiskaljahres will das Unternehmen laut den Angaben des Chief Executive Officers Andrew Wilson und des Chief Financial Officers Blake Jorgensen rund sechs bis acht Millionen Einheiten des Spiels weltweit auf den drei unterstützen Plattformen (PC, Xbox One und der PS4) verkaufen. Da Star Wars Jedi - Fallen Order am 15. November auf den Markt kommt, hat das Spiel nach der Veröffentlichung noch etwa vier Monate zeit, um diese Prognose zu erfüllen. Bedenkt man, dass das stark kritisierte Star Wars - Battlefront 2 (Testnote: 8.0) sich bis Ende 2017 rund sieben Millionen Mal verkaufte, erscheint das Ziel nicht unrealistisch.