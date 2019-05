QuakeCon im Juli erstmals in Europa // viele neue Titel anspielbar

PC Switch XOne PS4

Bethesda Softworks wird in diesem Jahr erstmals die QuakeCon Europe austragen. Das Event wird parallel zur US-QuakeCon in Dallas am 26. und 27. Juli in London stattfinden. Bethesda verspricht für seine Hausmesse die Möglichkeit viele neue Spiele des Entwicklers und Publishers anzuspielen. So wird etwa Doom Eternal erstmals außerhalb Nordamerikas spielbar sein. Auch der während der QuakeCon erscheinende Shooter Wolfenstein - Youngblood wird nicht fehlen.

Weitere Neuigkeiten und Anspielmöglichkeiten soll es zu Fallout 76, The Elder Scrolls Online, Quake Champions und Rage 2 geben. Auch einige Bethesda-Entwickler werden vor Ort sein und den Fans Rede und Antwort stehen. Galerien, Fragestunden mit Experten der Spieleindustrie und eine Tabletop-Ecke sollen die Veranstaltung in den Londoner Printworks begleiten, im neuen Retro-Bereich könnt ihr zudem eine Reise zu den Anfängen des Kult-Shooters Doom unternehmen. Der Eintritt für die zweitägige QuakeCon ist kostenlos.