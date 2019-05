Dead Cells: iOS-Version ab Sommer 2019 // Android-Fassung folgt später

iOS Android

Dead Cells ab 24,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Dead Cells ab 39,90 € bei Amazon.de kaufen.

Das erfolgreiche RogueVania Dead Cells (im Indie-Check), das nach einer Early-Access-Phase im März 2018 für PC und Konsolen erschienen ist, wird demnächst auch auf mobilen Geräten spielbar sein. Diesen Sommer wird eine Version für iPhone und iPad herauskommen, eine Variante für Android soll später folgen. Genaue Termine wurden allerdings noch nicht bekanntgegeben. Die Portierung wird von Playdigious im Auftrag des ursprünglichen Entwicklers Motion Twin durchgeführt.

In einem Beitrag auf Gamasutra hat Laura Saada, Lead Producer bei Playdigious, Einblicke in die nötigen Änderungen bei Interface und Steuerung gegeben, um Dead Cells auf mobilen Geräten spielbar zu machen. So gibt es unter anderem eine Auto-Hit-Funktion, bei der Nahkampfangriffe automatisch ausgeführt werden, so dass ihr euch auf die Steuerung eurer Figur und die Nutzung von Gegenständen und Fernkampfwaffen konzentrieren könnt. Dies ist jedoch ebenso optional wie die Möglichkeit, durch Wischen über den Bildschirm statt eines Knopfrucks auszuweichen. Die Puristen unter euch können über Bluetooth oder MFi auch einen Controller anschließen.

Dead Cells erscheint als Premiumspiel – also mit einmaliger Zahlung ohne Werbung oder Free-to-Play-Mechanismen – zum Preis von 9,99 Euro.