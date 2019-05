EA Access demnächst auch auf der PS4

Für die Xbox One ist EA Access bereits seit 2014 verfügbar. Im Juli dieses Jahres wird der Entwickler und Publisher Electronic Arts den kostenpflichtigen Abo-Dienst auch auf die PS4 bringen. Wie das Unternehmen bekannt gab, wird der Preis auf Sonys Konsole gleich ausfallen. Ihr zahlt also hierzulande wahlweise 3,99 Euro monatlich, oder 24,99 Euro jährlich.

Eine Liste mit Spielen, die auf der PS4 zur Auswahl stehen werden, gibt es bisher noch nicht. Auf der Xbox One verspricht Electronic Arts aktuell Zugriff auf mehr als 50 EA-Titel. Auf der PS4 dürften es weniger werden, da Sony keine echte Abwärtskompatibilität für PS3-Spiele bietet. Neben dem Zugriff auf bestehende Titel umfasst das Abo auch die Möglichkeit, kommende EA-Spiele noch vor der Veröffentlichung in einer zehnstündigen Trial-Version auszuprobieren. Außerdem erhalten die Abonnenten zehn Prozent Rabatt auf die Käufe in EAs Online-Store.