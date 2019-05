Vampire - Bloodlines 2 auf der PDXCON in Berlin spielbar

PC XOne PS4

Das kommende Action-Rollenspiel Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 (zum Preview) wird auf der diesjährigen PDXCON in Berlin spielbar sein. Das gaben der Narrative Lead Brian Mitsoda und der Lead UI / UX Designer Rachel Leiker vom verantwortlichen Studio Hardsuit Labs über den Twitter-Account des Spiels bekannt. Die Besucher der Hausmesse von Paradox Interactive werden demnach die Möglichkeit haben, eine Hands-on-Demo selbst auszuprobieren. Welche Inhalte die Anspielversion konkret bieten wird, wurde allerdings noch nicht verraten.

Der Kartenvorverkauf für die Messe ist bereits gestartet. Wer vom 18. bis zum 20. Oktober dieses Jahres in der Hauptstadt dabei sein möchte, kann zwischen drei verschiedenen Tickets wählen. Es gibt die Baron-Karte für 75 Euro, mit der ihr Zugang am ersten regulären Tag der Messe, am 19. Oktober, erhaltet. Die Karte umfasst Zutritt zu allen Spielbereichen sowie Seminaren und Aktivitäten des Events. Die 225 Euro teure Königskarte lässt euch auch am 20. Oktober das Event miterleben, während die 495 Euro teure dreitägige Emperor-Karte noch zusätzlich den Frühzugang am 18. Oktober ermöglicht. Die Emperor-Karte ist allerdings bereits vergriffen. Ob es noch später Nachschub geben wird, ist nicht bekannt. Käufer, die die Karten im ersten Monat nach dem Verkaufsstart erwerben, erhalten 20 Prozent Early-Bird-Rabatt auf die Preise.