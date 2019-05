Blizzcon 2019: Zutritt nur mit Smartphone und umstrittener App // Neues Diablo?

Wenn Blizzard am 1. November die Tore des Anaheim Convention Centers zur Blizzcon 2019 öffnet, müssen die Besucher ihre Privatsphäre am Eingang abgeben. In diesem Jahr wird für den Eintritt ein Smartphone benötigt, auf dem eine App namens AXS Mobile App installiert ist. Nur mit dieser bekommt man den Badge ausgehändigt, Mails oder Screenshots der Tickets werden nicht akzeptiert.

Die App soll den Kartenbesitzer eindeutig identifizieren und somit die Veranstalter gegen Betrug absichern, heißt es von Blizzard. Fest steht allerdings auch, dass die genutzte App den vollen Namen und Standort sowie die geklickten Anzeigen und Einkäufe speichert. Zudem werden beim Einlass auf die Blizzcon E-Mail-Adresse, Kreditkartennummer, Postanschrift, Sicherheitscodes und Telefonnummer vor Ort ausgelesen. Die in einer Analyse auf theoutline.com untersuchte Ticket-App wurde dort vom Autor als Spyware bezeichnet, Informationen würden an Werbe- und Marketingunternehmen sowie weitere Drittfirmen weitergeleitet. In den USA kommt die vom Eventunternehmen Anschutz Entertainment Group entwickelte App unter anderem bereits bei Veranstaltungen der Overwatch League zum Einsatz.

Unterdessen wurde auf reddit.com bekannt, dass Blizzard für sein Event-Highlight des Jahres mehrere bekannte Diablo 3-Streamer eingeladen hat. Die Community sieht das als Hinweis auf die Ankündigung eines neuen Spiels aus dem Diablo-Universum. Dass ein solcher Aufwand nur für das Mobile-Game Diablo Immortal betrieben werde, wird für unwahrscheinlich gehalten.