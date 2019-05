Sony: Neues State of Play für Donnerstag angekündigt

PS4

Sonys PlayStation Social Media Director Sid Shuman hat über den offiziellen Playstation Blog eine neue Episode von State of Play angekündigt. Diese wird am kommenden Donnerstag, den 9. Mai 2019, um 23:59 Uhr (deutscher Zeit) ausgestrahlt. States of Play ist ein ähnliches Format, wie Nintendos Direct-Episoden oder Microsofts Inside-Xbox-Serie und soll euch regelmäßig über die kommenden Spiele, Neuankündigungen und andere Zukunftspläne von Sony informieren.

In der kommenden Episode, die laut Shuman mit rund zehn Minuten relativ kurz ausfallen wird, wollen die Playstation Worldwide Studios euch ausgiebig über das kommende Remake von Medievil informieren. Zudem soll ein ganz neuer Titel angekündigt werden und es soll auch zahlreiche andere Ankündigungen zu einigen kommenden PS4-Spielen geben. Neuigkeiten zu Sonys PS5 solltet ihr laut Shuman allerdings auch dieses Mal nicht erwarten. Den Livestream könnt ihr zu der oben genannten Zeit über YouTube, Twitch, Facebook und Twitter verfolgen.