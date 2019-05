Outer Wilds: Gameplay-Walkthrough zum Weltraum-Erkundungsspiel

PC XOne

Mobius Digital, das Entwicklerstudio des japanischen Schauspielers Masi Oka (Heroes, Hawaii Five-0) hat über IGN.com ein neues Gameplay-Walkthrough zu seinem kommenden Open-World-Erkundungsspiel Outer Wilds präsentiert. In diesem erklärt euch der Director Alex Beachum die Grundlagen des Spiels und lässt euch ein Blick auf verschiedene Planeten werfen.

In Outer Wilds schlüpft ihr in die Rolle des neuesten Rekruten von Outer Wilds Ventures, eines noch in den Kinderschuhen steckenden Raumfahrtprogramms. Das Spiel bedient sich des bekannten „Täglich grüßt das Murmeltier“-Prinzips. Ihr startet auf einem Planeten mit eurem Raumschiff und habt 20 Minuten Zeit, die Umgebung und andere Planeten zu erkunden, bevor ihr durch die Supernova einer sterbenden Sonne ausgelöscht werdet. Dann startet der Tag von vorne. Ihr behaltet allerdings alles Wissen, das ihr beim letzten Mal gesammelt habt. Nach und nach erkundet ihr auf diese Weise die Mysterien des Weltraums, löst Rätsel, sammelt Hinweise und versucht herauszufinden, was vorgefallen ist und wieso ihr in dieser endlosen Zeitschleife gefangen seid. Das Spiel soll in diesem Jahr für den PC und die Xbox One erscheinen.