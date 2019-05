Devil May Cry: Erster Teil kommt im Sommer auf die Nintendo Switch

Switch andere

Der japanische Spieleentwickler Capcom hat über seinen deutschen Twitter-Account angekündigt, dass Devil May Cry in diesem Sommer für die Nintendo Switch erhältlich sein wird. Quasi zeitgleich erschien eine ähnliche Meldung im englischsprachigen offziellen Devil May Cry-Account. Im Wortlaut heißt es: „Entfesselt mit Devil May Cry das berühmte Abenteuer, das den legendären Dante hervorbrachte. Diesen Sommer auf Nintendo Switch.“ Weitere Informationen wurden bislang nicht preisgegeben.

Unter den Twitternachrichten spekulieren die Follower daher nun darüber, ob zunächst nur der erste Serienteil von 2001 den Sprung auf Nintendos Hybridkonsole schafft, oder auch die Devil May Cry HD-Collection der ersten drei Teile (im Kurztest) folgen werden. Ebenso wünschen sich einige Spieler eine Veröffentlichung auf Switch-Speicherkarte, wobei die meisten jedoch offenbar nur mit einer Downloadversion rechnen.