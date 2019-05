Erste regionale eSport-Meisterschaft in Süddeutschland startet im Mai

PS4

In Zusammenarbeit mit der Edith-Stein-Schule Ravensburg & Aulendorf startet der Verein Play-eS-HanseSPIEL das erste regionale eSport-Turnier für süddeutsche Spieler. Teilnehmen dürfen ausschließlich Schüler aus Schulen in Bayern oder Baden-Württemberg. Sie können ihre Kräfte in den Disziplinen League of Legends (5 on 5) und FIFA 19 (1 on 1, PS4) messen, bei ersterem Spiel muss das Team zwingend vollständig aus Besuchern der selben Schule bestehen.

Die Anmeldephase läuft bis zum 19. Mai. Ab dem 20. Mai starten die Online-Qualifikationsmatches, die besten Spieler und Teams dürfen am 12. und 13. Juli am Offline-Finale an der Edith-Stein-Schule in Ravensburg teilnehmen. Die Champions haben außerdem die Möglichkeit, am Finale der bundesweiten Deutsche Games Schulmeisterschaft im August in Köln teilzunehmen.