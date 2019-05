PC Switch PS4

Roguelite

Fazit

2D Soulslike

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene und Profis

Spielzeit: 20 Stunden

Preis: 19,99 Euro

In einem Satz: Dark Souls in 2D, atmosphärisch und gnadenlos.

Ein schwieriges Unterfangen erfordert leidenschaftliche Anstrengungen. Die totale Hingabe an die Aufgabe. Manchmal reicht das jedoch nicht aus, aber wer über einen starken Glauben verfügt, kann auch versuchen zu beten. Was Hingabe, Glauben und Gebete mit dem 2D-Action-RPGzu tun haben, erfahrt ihr im Indie-Check.Die Entwickler von Hiberian Workshop ließen sich ohne Zweifel voninspirieren. Angefangen mit der verschrobenen Story um eine Kriegerin, die sich in die Tiefen eines Tempels wagt, um dessen Geheimnis zu ergründen, über ähnliche Gameplay-Mechaniken, bis hin zum fordernden Schwierigkeitsgrad. Dazu kommen aber noch eine Prise Roguelike und ein Kampfsystem in der Art von, sowie RPG-Elemente. Dark Devotion macht also nicht sehr viel neu, aber kopiert die guten Elemente seiner Vorbilder und vermischt sie letztlich doch zu einem eigenständigen Spiel.Die Kämpfe sind aber keine Eins-zu-Eins-Kopie von Dead Cells, sie gestalten sich etwas langsamer und taktischer. Einfach draufkloppen und das Beste hoffen führt beinahe immer zum Tod, auch gegen vermeintlich einfache Standard-Gegner. Jeder besiegte Feind beschert euch Seelen und Glauben. Seelen investiert ihr nach eurem Ableben in passive Perks – sie gehen also nicht verloren. Glauben wiederum benötigt ihr, um durch Gebete Türen zu öffnen, an Gebetssteinen Lebensenergie zu regenerieren, Vergiftungen zu heilen und vieles mehr.Nach den unvermeidlichen Toden spawnt ihr in einem Hublevel und verliert zunächst einmal sämtliche gefundene Ausrüstung. Habt ihr jedoch Blaupausen gefunden, kann euch der Schmied Waffen, Rüstungen und Items neu herstellen, so dass ihr nicht komplett nackt weiterspielen müsst. Ihr müsst auch nicht jedes Mal von vorne beginnen, wenn ihr unterwegs brav an Teleport-Statuen gebetet habt. Diese sind in angenehmen Abständen in den Leveln verteilt, was den Frust durch ungewolltes Ableben deutlich mildert.Es ist auch möglich an den meisten Widersachern einfach vorbeizurennen, damit ihr möglichst schnell wieder dort weitermachen könnt, wo euch das Leben ausgehaucht wurde. Verfolgt werdet ihr dabei auch nicht, die Gegner verbleiben in ihrem eng begrenzten Aktionsgebiet.Die liebevoll gestaltete, düstere 2D-Pixel-Optik der Spielwelt erzeugt eine beklemmende Atmosphäre, die noch dadurch verstärkt wird, dass ihr immer nur einen bestimmten Radius um euch herum sehen könnt. Oft verbergen sich fiese Fallen im Dunkeln, aber ihr könnt den Auslösemechanismus hören.Auch in den Kämpfen solltet ihr genau hinhören. Bestimmte Angriffsmuster deuten sich durch spezifische Sounds an. Eure Konzentration ist also wirklich gefordert und sobald sie auch nur ein bisschen nachlässt, werdet ihr bestraft. Fans der Soulsbourne-Spiele kennen das ja schon. Bosskämpfe sind ebenfalls stark inszeniert und erfordern Konzentration bis zum Schluss. In mehreren Phasen müsst ihr eure Taktik anpassen und zur Belohnung gibt es meist ein cooles Item in Form einer Blaupause.Es gibt so viel nützliches Zeug bei gefallenen Gegnern und in Kisten zu finden, aber bedauerlicherweise ist im Inventar lediglich Platz für vier Items. Sehr ärgerlich, wenn man Schlüssel findet und sie nicht einstecken kann. Ich habe mir deshalb angewöhnt, temporäre Buffs immer sofort zu konsumieren, was aber auch nicht Sinn der Sache sein kann.Dark Devotion ist weit mehr als nur ein Best-Of der Elemente anderer Spiele. Es macht einfach Spaß, vorsichtig neue Abschnitte zu erkunden, Waffen und Zaubersprüche auszuprobieren, geheime Räume zu entdecken und sich den gut gemachten Bosskämpfen zu stellen. Das Kampfsystem verzeiht keine Fehler und Gefahren lauern überall. Dabei bleibt das Spiel aber immer fair und Tode sind nachvollziehbar.Die Komplexität der Kämpfe kommt zwar nicht an das große Vorbild Dark Souls heran, aber es ist ebenso viel Hingabe gefragt, um in den Tiefen des Tempels bestehen zu können. Wer nicht über eine gewisse Frustresistenz verfügt und eher ungeduldig ist, wird mit diesem Spiel nicht glücklich. Fans der Titel von From Software, die auch gegenüber Roguelike-Mechaniken offen eingestellt sind, und keine Probleme mit 2D Pixelgrafik haben, dürfen ohne große Bedenken einen Blick riskieren.