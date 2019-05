Das SNES-Pixelbuch: Nostalgie auf 268 Seiten von Robert Bannert

Die Autoren Robert Bannert und Christine Bauer haben in Zusammenarbeit mit Thomas Nickel in den letzten drei Jahren an einem Buch gearbeitet, dass die Hochzeit der Pixelkunst beleuchtet. Das inoffizielle SNES-Pixelbuch befasst sich auf 268 Seiten mit den schönsten Spielen und Pixelkunstwerken der Super-Nintendo-Zeit. Dabei beschränkt sich das Werk aber nicht bloß auf Screenshots aus der entsprechenden Epoche, es gibt ergänzende redaktionelle Texte, die sich mit den unterschiedlichen Genres und deren Einfluss auf die Entwicklung der Videospiele befassen.

Natürlich liegt das Hauptaugenmerk bei einem "Pixelbuch" aber trotzdem auf der Bebilderung. Knapp 100.000 Screenshots hat das Autorenteam angefertigt, daraus die besten ausgewählt und diese bearbeitet. Das Einführungskapitel des Buches stammt außerdem von Jan Müller-Michaelis, der Daedalic mitgegründet und unter anderem die Deponia-Reihe geschaffen hat. Das inoffizielle SNES-Pixelbuch wird am 18. Juli erscheinen, Vorbesteller erhalten als Bonus einen Sammler-Schuber, ein Lesezeichen und das interaktive Spielbuch Gefangen im Retroversum. Vorbestellen könnt ihr das Buch auf Roberts Blog Elektrospieler, preislich schlägt es mit 39,95 Euro zu Buche.