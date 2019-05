Assassin's Creed Ragnarok: Vermeintlicher Leak zum neuen Serienteil

PC XOne PS4

Bereits Anfang April kamen Gerüchte auf, dass das neue Assassin's Creed in einem Wikinger-Setting angesiedelt sein soll. Grund dafür war ein Easter Egg in The Division 2 (im Test, Note: 9.0), das einen Nordmann mit einem Assassinen-Umhang und dem Edenapfel in der Hand zeigt.

Laut einem vermeintlichen Leak auf 4chan (via Resetera) hört das Spiel jedoch nicht wie bisher angenommen auf den Titel Assassin's Creed Kingdom, sondern trägt den Namen Assassin's Creed Ragnarok. Erscheinen soll es im Jahr 2020, der Hauptcharakter ist ein Verbündeter des legendären Wikingers Ragnar Lodbrock. Die Spielwelt soll sich über mehrere Königreiche erstrecken, als Schauplätze werden Großbritannien über Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland angegeben.

Laut dem Leak werden die großen Eroberungsschlachten aus Assassin's Creed Odyssey (im Test, Note: 8.0) auch im neuen Ableger wieder ihren Platz finden. Die einzelnen Länder sollen in Regionen unterteilt sein, in denen sich Siedlungen finden, die über ein eigenes Ökonomie-System verfügen und von euch angepasst werden können. Die Rollenspielelemente, ebenso wie die Erkundung per Adler und Schiffskämpfe sollen auch wieder ihren Platz finden, allerdings werden letztere zu Gunsten der eigenständigen Erkundung der Spielwelt zurückgefahren.

Weiter gibt der Leak an, dass Ragnarok hauptsächlich bei Ubisoft Montreal entsteht und Ashraf Ismail als Creative Director fungiert, mit Darby McDevvit als Narrative Director. In den Quellen verlinkt findet ihr weiter eine Bildergalerie, die erste Screenshots aus dem Spiel zeigen soll. Zumindest der Qualität nach scheinen sie aus einem eher frühen Stadium des Spiels genommen worden zu sein. Eine offizielle Bestätigung oder Absage seitens Ubisoft zu dem Leak bleibt bisher aus. Wenn es etwas Neues gibt erfahrt ihr es natürlich bei GamersGlobal.