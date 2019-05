10 Jahre Plants vs. Zombies: Designer verrät Geheimnisse zum Jubiläum

PC 360 XOne PS3 PS4

Wusstet ihr, dass Plants vs. Zombies...

eigentlich mit Aliens als Gegner der Blumen geplant war, also Plants vs. Aliens?

ursprünglich ohne eine Unterteilung in Reihen erscheinen sollte, dann mit sechs Reihen konzipiert, am Ende jedoch auf die bekannten fünf gekürzt wurde?

zunächst eine Deckbuilding-Mechanik vorgesehen war?

dass die Sonnenblumen zunächst nur als Knollen vorhanden waren, die erst durch regelmäßiges Gießen zu voller Größe wuchsen?

Diese Insider-Infos stammen von George Fan, dem Original-Entwickler des erfolgreichen Tower-Defense-Spiels Plants vs. Zombies, die er anlässlich des zehnjährigen Jubiläums seines von PopCap Games vertriebenen Titels via Twitter verriet. Angereichert sind die Anekdoten mit Skizzen und Zeichnungen, die bei der Entwicklung von Plants vs. Zombies entstanden. So könnt ihr etwa anhand der ersten Skizze des Zombies (siehe Teaserbild oben) erkennen, dass dieser bereits sehr viel Ähnlichkeit mit dem virtuellen Zombie im fertigen Spiel hatte.

Plants vs. Zombies wurde am 5. Mai 2009 erstmals veröffentlicht und erschien im Laufe der Jahre auf sämtlichen Konsolen, Betriebssystemen und mobilen Geräten. USA Today und CNN kürten es zum besten Strategiespiel des Jahres 2009, in World of Warcraft - Cataclysm widmete Blizzard dem Spiel eine eigene Questreihe, an dessen Ende es ein Haustier in Form einer singenden Sonnenblume zu gewinnen gab. Der Nachfolger Plants vs. Zombies 2 wurde am 15. August 2013 veröffentlicht, ein weiterer Nachfolger mit dem Namen Plants vs. Zombies - Garden Warfare erschien im Februar 2014. Seit Oktober gibt es mit Plants vs. Zombies Heroes sogar ein Sammelkartenspiel für iOS.