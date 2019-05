Pokémon Go: Spieler sammeln 145 Tonnen Müll im Rahmen des Earth Days

iOS Android

Vor dem Hintergrund des diesjährigen Earth Days (22. April) arbeitete das Unternehmen Niantic auch in diesem Jahr – und somit zum zweiten Mal in Folge – mit zahlreichen Nichtregierungsorganisationen (NGO) zusammen, um „einen Betrag zu leisten, [damit] unsere Gemeinden sauberer werden“. Abermals involviert waren zudem die Pokémon Go-Spieler, die zur Unterstützung des Vorhabens aufgerufen worden waren.

Den Angaben von Niantic zufolge seien die Reaktionen der teilnehmenden User und NGOs „überwältigend“ gewesen. So wurden im Verlauf des dreiwöchigen Vorhabens zum Beispiel 145 Tonnen Müll eingesammelt sowie 176 NGO- und 300 von Teilnehmern initiierte Veranstaltungen durchgeführt. Verteilt auf 41 Länder kamen etwa 17.000 Pokémon-Go-Spieler zusammen, die in der Summe circa 41.000 Stunden am Projekt mitwirkten.

Pokémon-Go-Spieler, die am Umweltprojekt teilnahmen, erhielten zudem Zugriff auf verschiedene Boni. So wurde ab einer bestimmten Teilnehmerzahl unter anderem die doppelte Anzahl an Sternenstaub vergeben, und auch mehr Boden-Pokémon und schillernde Digdas konnten aufgespürt sowie das legendäre Pokémon Groudon als Raid-Boss angetroffen werden.