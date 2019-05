Microsoft: Game-of-Thrones-Spiel angeteasert

Microsoft arbeitet offenbar an einem neuen Spiel zu Game of Thrones. Auf dem offiziellen Xbox-Twitter-Account haben die Redmonder heute einen kurzen Teaser veröffentlicht, der feuerumhüllte Drachenschuppen und ein Logo des Hauses Targaryen zeigt. Der Teaser wird zudem von den Worten „And now your wait begins“ begleitet, eine abgeänderte Zitat der Einführung aus dem Eid der Nachtwache („Night gathers, and now my watch begins“).

Welchem Genre das Spiel angehören und von welchem Studio es entwickelt wird, ist noch nicht bekannt. Der Titel könnte bei einem der kürzlich erworbenen Teams entstehen. Ein Game-of-Thrones-Rollenspiel von Obisidan Entertainment oder inXile Entertainment würden die Fans sicherlich begrüßen. Vielleicht wagt sich aber auch Ninja Theorie an die Materie. Da der Publisher schon jetzt „losteasert“, ist eine Ankündigung auf der E3 recht wahrscheinlich.