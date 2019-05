Platinum Games: Entwickler verspricht Innovationen beim nächsten Spiel

Atsushi Inaba, der Executive Producer bei Platinum Games, hat in einem Interview mit Videogames Chronicle über das nächste Projekt gesprochen, das im Studio neben den bekannten Projekten, wie Bayonetta 3, Astral Chain oder Babylon's Fall entsteht. Wie Inaba verriet, will das Team mit dem Titel „etwas tun, was noch nie gemacht wurde“. Laut dem Macher soll 2019 „ein Jahr großer, neuer Ansätze, Herausforderungen und Methoden“ für das Studio werden. Mindestens zwei der kommenden Titel sollen dabei keine Auftragsarbeiten für andere Publisher, sondern komplett eigene Projekte sein, die dem Studio gehören. Inaba dazu:

Im Moment sind wir dabei etwas zu entwerfen, das noch nie zuvor gemacht wurde. Ich weiß, dass das viele Leute sagen, aber das Spiel, an dem wir arbeiten, ist wirklich anders als alles andere. Selbst für unser Studio mit seiner wechselvollen Geschichte und für unsere erfahrene Entwickler ist dies etwas, das noch nie zuvor entwickelt wurde. Wir sind also wegen dem Game Design ziemlich aufgeregt.

In der Vergangenheit hat Platinum Games immer wieder betont, dass man gerne eigene Titel entwickeln würde, statt nur Lizenz-Arbeiten abzuliefern. 2017 gab das Studio dann bekannt, sein erstes eigenes Spiel zu entwickeln. Inzwischen sind es also schon zwei unabhängige Projekte geworden. Man kann gespannt sein, was die Entwickler abliefern werden.