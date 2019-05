Overwatch: Blizzard hat immer noch „große Pläne“ mit dem Franchise

PC XOne PS4

Der weiterhin sehr erfolgreiche Online-Team-Shooter Overwatch (Testnote: 9.5) soll auch in den nächsten Jahren aktive Unterstürzung von Blizzard erhalten. Das hat der Studio-Boss J Allen Brack im Rahmen einer Telefonkonferenz mit den Investoren bestätigt. Das Entwicklerteam habe nach wie vor große Pläne mit dem Franchise und will das Spiel laut Brack auch in den Fiskaljahren 2019 und 2020 mit neuen spielbaren Helden und Multiplayer-Karten versorgen:

Im letzten Quartal sagte ich, dass wir große Ambitionen für das Universum von Overwatch haben und sprach darüber, wie es sich im Laufe der Zeit entwickeln kann. Overwatch ist ein riesiges und wichtiges Franchise für Blizzard, und wir werden unsere Ressourcen und die Aufmerksamkeit auch weiterhin dafür einsetzen, die Community das Franchise über Zeit weiter wachsen zu lassen.

Brack erwähnte zudem, dass noch „weitere Dinge“ mit der Marke in Arbeit sind. Um was es sich dabei handelt, ließ er allerdings offen. Möglicherweise plant Blizzard ein Spin-off im anderen Genre, oder wird den Fans doch noch die seit langem geforderte Singleplayer-Kampagne liefern.