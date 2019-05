Secretlab bietet Gaming-Stühle im Game-of-Thrones-Design an

Das Technologieunternehmen Secretlab nutzt die Gunst der aktuell laufenden finalen Staffel von Game of Thrones und hat in Zusammenarbeit mit HBO die ersten offiziellen Gaming-Stühle im GoT-Design entworfen. Die Secretlab Game of Thrones Collection ist in drei limitierten Editionen mit den Farben und Symbolen der drei Häuser Stark, Targaryen und Lannister erhältlich.

Die Stühle selbst stammen aus der Omega- und Titan-Reihe (Letzterer im User-Test) von Secretlab und bieten die bekannten Funktionen wie Multi-Tilt-Mechanismus, Vier-Richtungs-Armlehnen und frei einstellbare Lendenwirbelstütze.Die kleineren Omega-Modelle (bis 110 kg) schlagen mit 389 Euro zu buche, die größeren Titan-Modelle (bis 130 kg) mit 429 Euro. Die Secretlab Game of Thrones Edition ist jedoch nicht nur limitiert, sondern nur in in ausgewählten Regionen der Welt (darunter Deutschland) erhältlich. Weitere Infos findet ihr im Secretlab-Blog und auf der Shop-Seite.