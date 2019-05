Mars Alive: PSVR-Weltraum-Abenteuer wirbt auf Kickstarter um Unterstützung

PS4

Die chinesischen Entwickler von Winking Entertainment arbeiten seit geraumer Zeit an ihrem neuen Open-World-Titel Mars Alive, einem Science-Fiction-Survival-Game für PSVR. Eine Finanzierungsspritze von umgerechnet 4.469 Euro soll das Projekt nun durch eine Kickstarter-Kampagne erhalten. Wie der Name des Titels bereits vermuten lässt, versetzt euch Mars Alive auf den Roten Planeten, der in der virtuellen Realität erkundet werden will. Im Spiel selbst seht ihr euch mit rauhen Witterungsverhältnissen, einem Tag- und Nachtwechsel sowie weiteren Natur-Phänomenen konfrontiert. Ganz offensichtlich stand der Film Der Marsianer dem Spiel Pate, denn genau wie im Film müsst ihr - in First-Person-Ansicht - klug eure Ressourcen verwalten um lebensnotwendige Gegenstände herzustellen. Der Planet kann dabei zu Fuß oder mittels Marsrover erkundet werden. Besonders stolz sind die Entwickler auf die realistische Darstellung des Planeten. Diese basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen um den Mars möglichst genau nachzubilden. Das Interface erinnert dabei stark an ein weiteres Survival-Highlight: Subnautica (im Test, Note 8,0).

Die Handlung von Mars Alive ist im Jahr 2045 angesetzt. Unter dem Projektnamen „Monolith III“ startet ein 18-köpfiges Siedlerteam die Reise zum Roten Planeten. Dort angekommen fallen jedoch sämtliche Mitglieder des Besiedlungsprogramms einem Terroranschlag zum Opfer. Als einer von zwei Überlebenden macht ihr euch fortan als Protagonist John daran die Wahrheit hinter der Marszivilisation aufzudecken, welche geprägt ist von „Mysterien und Verschwörungen“, so die Entwickler.

Veröffentlicht wird Mars Alive exklusiv für Playstation VR. Winking Entertainment schließt aber bei einem Erfolg des Projekts eine Umsetzung für weitere VR-Systeme nicht aus. Noch bis zum 30. Mai 2019 könnt ihr euren Beitrag zum Gelingen auf Kickstarter leisten.