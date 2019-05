GG-Rückblick KW 18/2019: Redaktionelle & User-Inhalte

Oculus Quest ab 449,00 € bei Amazon.de kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 18: Rückblick von Sonntag, 28. April, bis Samstag, 4. Mai 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Der Anfang eines Monats bedeutet auch immer eine neue Ausgabe der Darauf freut sich die Redaktion-Rubrik. Neben drei Tests, einer Preview und weiteren Ausgaben des Demon's Souls-Letsplays stellen wir euch außerdem in einem etwa 24 Minuten langen Video die Standalone-VR-Brille Oculus Quest ausführlich vor. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Auch bei den News ist das VR-Thema vertreten, in diesem Fall in Form der offiziell vorgestellten Virtual-Reality-Brille von Valve. Interessiert hat euch außerdem die Meldung zu den Verkaufszahlen von Anno 1800 oder dass sich die Gruppensuche in Anthem aufrund der zurückgehenden Spielerzahlen als schwierig erweist. Die News nach der absteigender Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 5. Mai (wie immer gilt, dass – wenig überraschend – hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Während ihr euch seit vergangenen Sonntag in einer Plus-Galerie über die Games-Neuerscheinungen im Mai informieren könnt, stellen euch in der jüngsten DU-Ausgabe einige unserer User ihre im April gespielten Titel vor. Auf durchaus großes Interesse stieß zudem die erste Ausgabe der „Spielplatz“-Galerie (eine zweite ist in Planung). Ebenfalls ganz neu ist die Rubrik Kurzmeldungen: Weitere News der Woche, die zukünftig samstags erscheinen könnte.

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf eine News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnte, aber dennoch hervorgehoben werden sollte, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Microsoft Solitaire als neues Mitglied der „Video Game Hall of Fame“

An dieser Stelle das Zitat eines News-Kommentars, durch den recht gut deutlich werden dürfte, warum Solitaire jahrzehntelang so beliebt war: „Typischer Tag in der Unibibliothek: Laptop hochfahren, Arbeitsmaterial zusammensuchen, Word starten, erst einmal Solitaire spielen. Irgendwann bemerken, daß die Abgabefrist der Seminararbeit mal wieder verdammt nahe gerückt und nichts geschafft ist. Vor Schreck nur noch eine Runde Solitaire spielen. Nur noch eine letzte Runde.“ (paschalis)

» ist in die Suchtfalle Anno 1800 getappt ...“ «

— Olphas am 3. Mai 2019

❺ ⚊ KW 18/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Anfang Mai 2014 testeten wir unter anderem das „traumhaft schöne“ Child of Light sowie im PSN-Check das Shoot-em-up Dead Nation. Als News verarbeitet wurde zum Beispiel eine Aussage von Brian Fargo, in der es um die „Rettung des PCs“ geht, außerdem wird in einem User-Video das Verbot von The Elder Scrolls 5 - Skyrim gefordert.