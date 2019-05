Steam: Weekend-Deals, Curve-Digital-Sale und Star-Wars-Day

Auf Steam gibt es an diesem Wochenende einen Publisher-Sale von Curve Digital, wo ihr Titel wie Human - Fall Flat, For the King und Serial Cleaner günstiger erwerben könnt. Als Weekend-Deal erhaltet ihr den PC Building Simulator (Testnote: 4.5) und als Tagesangebote wurden Heliborne und Dungreed im Preis gesenkt. Darüber hinaus läuft auf Steam, sowie im Humble Store und auf GOG.com zum heutigen 4. Mai ein Star-Wars-Sale, das verschiedene Klassiker der Sternenkrieg-Saga umfasst. Bei Steam könnt ihr die Titel nicht nur einzeln, sondern auch in verschiedenen Bundles, wie die X-Wing-Serie oder die Jedi Knight Collection erwerben.

Nachfolgend eine kleine Auswahl an Beispielen aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Spiele und Zusatzinhalte findet ihr wie immer unter dem Link in den Quellenangaben):