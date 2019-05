Rage 2: Goldstatus erreicht // PC-Systemanforderungen & -Grafikfeatures

PC XOne PS4

Rage 2 (in der Preview+) dürfte derzeit einer jener Titel sein, auf den sich sowohl die Redaktion als auch nicht wenige User freuen, wie zum Beispiel der Beitrag „Darauf freut sich die Redaktion im... Mai 2019“ deutlich macht. Fast exakt ein Jahr nach der offiziellen Ankündigung sollte der Veröffentlichung am 14. Mai für PC, PS4 und Xbox One nichts mehr im Weg stehen, denn kürzlich gab Bethesda bekannt, dass der Actiontitel den Gold-Status erreicht hat. In diesem Zusammenhang informiert das Unternehmen auch über die minimalen und empfohlenen Systemanforderungen, über die euer Rechner verfügen sollte.

Minimum:

Betriebssystem: Windows 7/8.1/10 (64-Bit-Versionen)

Prozessor: Intel Core i5-3570 oder AMD Ryzen 3 1300X

Arbeitsspeicher: 8 Gigabyte

Grafikkarte: Nvidia GTX 780 mit 3 GB oder AMD R9 280 mit 3 GB

verfügbarer Festplattenspeicher: 50 Gigabyte

Empfohlen:

Betriebssystem: Windows 7/8.1/10 (64-Bit-Versionen)

Prozessor: Intel Core i7-4770 oder AMD Ryzen 5 1600X

Arbeitsspeicher: 8 Gigabyte

Grafikkarte: Nvidia GTX 1070 mit 8 GB oder AMD Vega 56 mit 8 GB

verfügbarer Festplattenspeicher: 50 Gigabyte

Darüber hinaus weist Bethesda darauf hin, dass Rage 2 auf der PlayStation 4 mit 1080p-Auflösung und 30 FPS sowie auf der Xbox One mit 900p und ebenfalls mit einer Bildratengrenze von 30 FPS läuft. Da „Geschwindigkeit für uns das Wichtigste [ist]“ betragen diese Werte sowohl bei der PS4 Pro als auch der Xbox One X jeweils 1080p und 60 FPS. Neben unterschiedlichen Auflösungen können PC-Spieler unter anderem folgende Merkmale nutzen beziehungsweise aktivieren/deaktivieren: