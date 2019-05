Microsoft Solitaire als neues Mitglied der „Video Game Hall of Fame“

PC andere

Die World Video Game Hall of Fame des National Museum of Play in Rochester, New York, hat seit dem 2. Mai einen prominenten Neuzugang. Das 1990 erstmals mit Windows 3.0 ausgelieferte Microsoft Solitaire teilt sich nun mit 23 anderen großen Titeln der Spielegeschichte einen Platz in der Ruhmeshalle. Neben der weiten Verbreitung (das Spiel ist in über 200 Ländern und in 65 Sprachen verfügbar), die neben Langlebigkeit eines der Kriterien für die Aufnahme ist, hebt die Jury besonders den wichtigen Einfluss des Kartenspiels hervor. Denn Microsoft Solitaire war nicht nur als Unterhaltungssoftware auf dem Windows-Betriebssystem vorinstalliert, sondern sollte zugleich den zu Beginn der Neunziger noch ungewohnten Umgang mit der Computer-Maus schulen.

Entwickelt wurde das Original-Solitaire vom Praktikanten Wes Cherry, das Kartendeck stammte von der Grafikdesignerin Susan Kate. Von Windows 3.0 bis Windows 8 im Jahr 2012 gehörte Microsoft Solitaire zur Grundausstattung des Betriebssystems und wurde dann durch die um mehrere Features und Online-Ranglisten sowie Werbung und Premium-Abo erweiterte Solitaire Collection ersetzt.

Das National Museum of Play hat die Hall of Fame für besonders bemerkenswerte Video- und Computerspiele im Jahr 2015 ins Leben gerufen. Als erste wurden Doom, Pac-Man, Pong, Super Mario Bros., Tetris und World of Warcraft aufgenommen. Microsoft Solitaire war bereits 2017 als nominierter Titel im Finale und schaffte es erst jetzt in die Hall of Fame. In diesem Jahr wurden bereits Mortal Kombat, das 43 Jahre alte Colossal Cave Adventure und Super Mario Kart mit einer Aufnahme geehrt.

Da die Anzahl (noch) recht überschaubar ist, hier alle Spiele, die es bisher in die World Video Game Hall of Fame geschafft haben: