Humble Monthly Bundle Juni mit CoD - Black Ops 4 + Zombie-Modus [Upd.]

PC XOne PS4

Call of Duty - Black Ops 4 ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Call of Duty - Black Ops 4 ab 24,99 € bei Amazon.de kaufen.

Update vom 30. Mai 2019, um 14:38 Uhr

Die Zeit für das Juni-Bundle neigt sich langsam dem Ende zu und zum Schluss hält Humble Bundle noch mal eine Überraschung für die Käufer parat. Nachdem zum Beginn des Monats noch verkündet wurde, dass der Zombie-Modus für Call of Duty - Black Ops 4 (Testnote: 8.5) nicht mitgeliefert wird, wurde dieser nun doch hinzugefügt und kann ab sofort zusätzlich im Paket mit der „Standard Edition“ des Spiels heruntergeladen und gespielt werden.

Wer bereits die zum Beginn angebotene „Battle Edition“ erworben hat, findet den Aktivierungsschlüssel für die Standard-Version in seinem Account unter den gekauften Produkten und muss diesen nur einlösen, um den Zombie-Modus freizuschalten.

Originalmeldung vom 4. Mai 2019, um 11:00 Uhr

Das neue Humble Monthly Bundle für den Monat Juni steht bereit und als erstes Spiel gibt es dieses Mal Activisions Ego-Shooter Call of Duty - Black Ops 4, den ihr direkt nach dem Abschluss des rund zehn Euro teuren Abonnements herunterladen und spielen könnt. Bei der gebotenen Version handelt es sich um die „Battle Edition“, die über Blizzards App aktiviert und heruntergeladen wird. Enthalten sind sowohl der normale Multiplayer-Modus, als auch der Battle-Royale-Mode „Blackout“. Den Zombie-Modus müsst ihr allerdings separat erwerben. Die angebotene Battle Edition umfasst darüber hinaus folgende Ingame-Bonus-Gegenstände:

Black Ops Outfit für alle Spezialisten

Sitting Bull Geste

Black Ops Skull Calling Card

Black Ops Skull Emblem

Black Ops Skull Sticker

Black Ops Skull Tag

Das Abonnement könnt ihr anschließend direkt wieder kündigen und behaltet sowohl das Spiel, als auch alle anderen Titel, die Humble für den Monat Juni vorgesehen hat. Diese werden üblicherweise Anfang des nächsten Monats bekannt gegeben. Auf den Preisnachlass von zehn Prozent auf die Käufe im Humble Store müsst ihr allerdings bei einer Kündigung verzichten.

Mit dem Start des neuen Bundles wurden auch die restlichen Spiele aus dem aktuellen Monat Mai bekannt gegeben. Neben dem von Anfang an spielbaren Action-Adventure Assassin's Creed Origins (Testnote: 9.0) und dem später hinzugefügten Rhythmus-Abenteuerspiel Wandersong umfasst das Bundle noch das Indie-Adventure Finding Paradise (im Test), die Dating-Sim Monster Prom, das dritte Kapitel des Point-and-Click-Adventures The Journey Down (Testnote: 7.0), den digitalen Voyeur-Simulator Do Not Feed the Monkeys, das rundenbasierte Multiplayer-Taktikspiel I'm not a Monster, sowie das narrative Detektiv-Adventure Once Upon A Crime In The West (Humble Original). Zu Finding Paradise werden zusätzlich noch der offizielle Soundtrack (als MP3 und FLAC verfügbar), ein Poster, sowie ein Bonus-Comic als Downloads geboten.