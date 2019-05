Humble Store: Festival-of-Speed-Rabatte, Playism-Sale + Star-Wars-Angebote

Im Humble Store könnt ihr aktuell im Rahmen der Festival-of-Speed-Rabattaktion diverse Rennspiele, darunter Assetto Corsa (Testnote: 7.0), Dirt Rally 2.0 und F1 2018 (Testnote: 9.0) günstiger erwerben. Zudem werden in einem Playism-Sale verschiedene Titel des Publishers, wie D4 - Dark Dreams Don't Die, Astebreed und Momodora - Reverie Under the Moonlight zu reduzierten Preisen angeboten. Überdies werden in einem Star-Wars-Sale Preisnachlässe auf Star Wars - Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lords, Star Wars - Jedi Knight 2 - Jedi Outcast, Star Wars - The Force Unleashed (Testnote: 7.5) und weitere Titel gewährt.

Nachfolgend nur eine kleine Auswahl an Beispielangeboten aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Spiele und Zusatzinhalte findet ihr wie immer unter dem Quellenlink):