Life is Strange 2 - Episode 3 - Wastelands im Launch-Trailer

PC XOne PS4 Linux MacOS

In der kommenden Woche, am 9. Mai 2019, werden Dontnod Entertainment und der Publisher Square Enix mit „Wastelands“ die dritte Episode zum Story-Adventure Life is Strange 2 (Testnote: 8.0) für PC und Konsolen auf den Markt bringen. Mit einem Veröffentlichungstrailer stimmen die Macher die wartenden Fans schon mal auf den weiteren Verlauf der Geschichte ein.

Die dritte Folge setzt einige Monate nach den Ereignissen der zweiten Episode „Rules“ und der Flucht aus Beaver Creek an. Um etwas Geld für die weitere Reise zu verdienen, arbeiten die beiden Brüder Sean und Daniel auf einer illegalen Marihuana-Farm in den kalifornischen Mammutbaumwäldern, wo sie sich mit anderen Vagabunden und Ausreißern anfreunden.