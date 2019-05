In dieser Woche hieß es zehn Jahre Spieleveteranen. Anlass genug, einige eventuell nicht allen bekannte Beiträge mit Auftritten der Fantastischen Vier in die Lesetipps einzubauen. Weitere Retrogedanken entstehen in einem ausnahmsweise englischsprachigen Beitrag über die Zeit, als Textboxen anstelle einer Vertonung standen und – nach Meinung des Autors – so viel besser waren. Aktuelle Beiträge gibt es zum Thema ungenutzte Original-Kulissen in modernen Spielen und die nach wie vor große Beliebtheit der Aufbauspiele.

The Division 2: Viel Kulisse, nichts dahinter

zeit.de am 27.4.2019, von Matthias Kreienbrink

„Bücher, Filme, Serien – praktisch alle kulturellen Werke nutzen historische, gesellschaftliche Assoziationen oft, um ihre Geschichten zu unterfüttern oder eine Atmosphäre zu kreieren. Videospiele aber verzichten meist genau darauf. Sie nutzen die Echtwelt als Kulisse, die es aufwändig und möglichst naturgetreu nachzubilden gilt – allerdings nur als Oberfläche, befreit von allen Schichten von Bedeutung und Kontext, die Orten und Ereignissen in der realen Welt anhaften.“ Warum ist das so? Zeit.de fragte bei den Entwicklern von The Division 2 nach.

Bring back text boxes: Why video games were better before they used voice actors

newstatesman.com am 10.1.2019, von Tom Tait

In den Lesetipps der letzten Woche ging es in einem Beitrag noch um die Arbeit der Synchronsprecher. In diesem Text trauert der Autor den guten, alten Textboxen nach, die seiner Meinung nach viel mehr Atmosphäre und Inhalt vermittelten als die heutigen animierten und vertonten Figuren. Sein Beispiel aus The Legend of Zelda - Ocarina of Time: “Do you want to hear what I said again?” the owl asked, and my overly enthusiastic, trigger-happy finger – eager to get back to cutting the grass in the Kingdom of Hyrule – replied “Yes” before I realised what was being asked. Wait, I thought, I meant no! I didn’t want to hear it the first time!

Was macht eigentlich die Faszination von Aufbaustrategiespielen aus?

derstandard.at am 28.4.2019, von Daniel Koller Warum zieht das Genre der Aufbauspiele so viele Spieler an? Diese Frage hat der österreichische Standard an die vier Entwicklerstudios Ubisoft Blue Byte (Anno 1800), Polymorph Games (Foundation), Paradox Interactive (Cities Skylines) und 11 Bit Studios (Frostpunk) gestellt. Und fragte auch gleich, welche Titel das Genre geprägt haben und was ein gutes Aufbauspiel ausmacht. Eine einleuchtende Antwort darauf: „Die Herausforderung ist es, eine Balance zwischen Spielspaß, positivem sowie entspannendem Erlebnis und herausfordernder Problemlösung zu finden.“ Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Tschüss, Spiele-PC!“

gamersglobal.de am 14.3.2012, von Anatol Locker