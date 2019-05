Star Wars: Chewbacca-Darsteller Peter Mayhew gestorben

Foto: Luigi Novi unter CC BY 3.0

Der englisch-amerikanische Schauspieler Peter Mayhew ist am 30. April in seinem Haus in Boyd, Texas, im Beisein seiner Familie gestorben. Er wurde 74 Jahre alt. Den Fans war der 2,21 Meter große Darsteller vor allem als Chewbacca aus der Star-Wars-Filmreihe bekannt. Insgesamt fünf Auftritte hat er als berühmter Wookiee und loyaler Freund des Schmugglers Han Solo absolviert.

Sein Debut feierte er 1977 in Krieg der Sterne (heute Star Wars - Episode 4 - Eine neue Hoffnung) und war auch in den beiden anderen Filmen der Originaltrilogie Das Imperium schlägt zurück (heute Episode 5) und Die Rückkehr der Jedi-Ritter (heute Episode 6) zu sehen. In der neuen Trilogy tauchte er im dritten Teil, Star Wars - Episode 3 - Die Rache der Sith, auf. Das letzte Mal war er im siebten Teil der Reihe, Star Wars - Das Erwachen der Macht, zu sehen.

Harrison Ford, der an der Seite von Mayhew in der Sternenkrieg-Saga Han Solo verkörperte, bezeichnete ihn als einen freundlichen und sanften Mann, der eine große Würde und einen edlen Charakter besaß. Diese Aspekte seiner eigenen Persönlichkeit, sowie seinen Witz und die Anmut finden sich auch in Chewbacca wieder“, so Ford. Mark Hamill, der Darsteller von Luke Skywalker, meldete sich ebenfalls zu Wort und zollte seinem Freund auf Twitter Tribut: