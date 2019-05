Strike Suit Zero: Im Director's Cut für die Switch erschienen

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS Android

Gestern ist das Weltraum-Action-Spiel Strike Suit Zero vom britischen Entwickler Born Ready Games als Director's Cut für die Nintendo Switch erschienen. Neben dem Spiel selbst ist auch die Prequel-Kampagne Heroes of the Fleet gleich mit an Bord. Ursprünglich war der Titel 2013 für PC, Xbox One und PS4 erschienen.

In Strike Suit Zero übernehmt ihr die Kontrolle über die Strike Suit, ein mächtiges Raumschiff, das sich in eine massive Mech-Panzerung verwandeln kann. In der Story müsst ihr euch hyperintelligenten feindlichen Sternenjägern und bulligen Großkampfschiffen stellen, um ihre Schwächen auszunutzen und sie Stück für Stück zu zerstören. Für den Director's Cut wurde Strike Suit Zero überarbeitet und tritt nun in grafischer Neugestaltung mit einer vollständig umstrukturierten Kampagne an. Zusätzliche Gameplay-Inhalte gibt es in Form der Kampagne „Heroes of the Fleet“, die das Spiel um fünf neue anspruchsvolle Missionen erweitert, von denen jede die Geschichte des Universums Strike Suit Zero weiter vertieft.

Die Switch-Version ist zu einem Preis von 19,99 Euro erhältlich.