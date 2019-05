Bioware verlagert Fokus von Anthem auf Dragon Age 4

PC XOne PS4

Nachdem Anthem eher mäßig aufgenommen wurde – GamersGlobal nannte die Story "maximal 08/15" (Test-Video), es gibt Berichte über sinkende Spielerzahlen – wird die Weiterentwicklung des Titels von neuen Lead-Designern übernommen. Der bisherige Executive Producer Mark Darrah sowie Lead Producer Michael Gamble werden nämlich künftig an Dragon Age 4 arbeiten. Lead Director Jonathan Warner hingegen hat vor, nach einem Sabbat-Jahr wieder zu Anthem zurückzukehren. Darrah schrieb auf Twitter:

Wir arbeiten nicht an Dragon Age 3. Wir arbeiten nicht an Dragon Age 5. ... Ich schätze, das ist alles.

Bereits im Mai 2017 gab ein Angestellter des Studios an, an einem neuen Dragon Age zu arbeiten (Bioware-Autor bestätigt Arbeit an neuem Dragon Age). Bei den Game Awards 2018 zeigte Bioware ein erstes Teaser-Video. Wie weit die Arbeiten an dem Titel fortgeschritten sind, lässt sich daraus nicht ableiten. Möglicherweise wird die E3 nächsten Monat hier ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Die weitere Entwicklung von Anthem wird indessen von Ben Irwing und Chad Robertson, bisher für die Live-Services zuständig, übernommen, so Michael Gamble auf Twitter.