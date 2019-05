Ubisoft sagt unautorisierten Keysellern den Kampf an

Ubisoft sagt den Verkäufern von PC-Spiele-Keys auf dem Graumarkt den Kampf an. Dafür arbeitet der Publisher mit dem britischen Tech-Unternehmen Genba Digital an einem neuen Prozess namens Silent Key Activation (SKA) zusammen, der eine Aktivierung über einen Key in Zukunft überflüssig machen soll. Das gekaufte Spiel soll stattdessen zukünftig direkt im eigenen Uplay-Account aktiviert werden, wie es schon jetzt beim Kauf im offiziellen Ubi-Store der Fall ist. Aktivierungsschlüssel werden somit nicht mehr an externe Anbieter herausgegeben, was den Diebstahl und Verkauf von Keys aus Datenbanken und Retail-Boxen verhindern soll.

Zwar werden teilnehmende Partner von Genba, wie, Fanatical, Chrono.gg oder GamersGate weiterhin Ubisoft-Spiele anbieten, allerdings bekommen auch diese keine Keys. Stattdessen müssen die Käufer während des Kaufprozesses ihren Uplay-Account angeben, mit dem das Spiel direkt durch die Verkäufer verlinkt wird, als hätte man es direkt über Ubi-Store erworben.

Laut Genba-Digital-CEO Matt Murphy könnten die Keyseller zwar für jedes Spiel einen eigenen Ubisoft-Account erstellen und dann Accounts verkaufen, doch besonders attraktiv ist es für die Käufer nicht. Aktuell arbeitet Genba mit zehn Händlern, sowie einem weiteren, nicht näher genannten AAA-Publisher zusammen. Andere Händler, die mit Genbas Netzwerk zusammenarbeiten und Ubisoft-Spiele verkaufen wollen, müssen erst SKA-geprüft werden. Sollte das Ganze gut funktionieren, könnte das weitere Publisher anlocken, da dieser Prozess ihnen mehr Kontrolle gewährt. Den kompletten Bericht findet ihr unter dem Quellenlink.