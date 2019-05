A Place for the Unwilling: Neuer Gameplay-Trailer des Narrative-Adventure veröffentlicht

PC MacOS

Der spanische Entwickler AIPixel hat heute einen neuen Gameplay-Trailer zu A Place for the Unwilling veröffentlicht, den ihr euch direkt unter dieser News anschauen könnt. Der neue, sechsminütige Gameplay-Trailer zeigt, wie offen das Spiel ist. Drei Charaktere nehmen den ersten Tag des Spiels komplett unterschiedlich in Angriff.

Das Narrative-Adventure ist in den letzten 21 Tagen einer sterbenden Stadt angesiedelt. Die Uhr tickt und ihr könnt nicht überall auf einmal sein. Ihr müsst daher entscheiden, was ihr erforschen und mit wem ihr euch treffen wollt, was die Geschichten im Spiel maßgeblich beeinflusst.

Der Titel zielt darauf ab, die erzählerische Tiefe und das Erkunden von Sunless Sea mit dem Setup von Majora's Mask und einem Hauch von H.P. Lovecraft zu mischen. A Place for the Unwilling ist ein reichhaltiges, narratives Spiel in einer von Charles Dickens inspirierten Welt voller Farbe und schauerlichen Albträumen.