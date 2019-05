Blades of Time: Remastered-Version für Switch angekündigt // Trailer

PC 360 PS3

Das 2012 für PC, Xbox 360 und PS3 erschienene Action-Adventure Blades of Time von Gaijin Entertainment wird demnächst in einer Remastered-Version für die Nintendo Switch erscheinen. Im Spiel reist die mutigen Schatzsucherin Ayumi zu einer alten Insel, um die verborgenen Schätze einer längst vergessenen Zivilisation zu finden. Auf ihrem Abenteuer muss sie sich allerdings zahlreichen Monstern und magischen Kreaturen stellen, die sie mit verschiedenen Schusswaffen, mächtiger Magie und virtuosen Angriffskombos bekämpft. Über 40 Combos und Zauber verschiedener Magie-Richtungen könnt ihr im Laufe des Spiels erlernen.

Darüber hinaus habt ihr im Spiel die Möglichkeit die Zeit ein Stück zurückzudrehen, was euch nicht nur Vorteile im Kampf beschert, sondern auch bei der Lösung verschiedener Rätsel hilft. Neben der Kampagne, die auch im Koop gespielt werden kann, wird auch ein PVP-Modus geboten. Blades of Time Remastered wird am 14. Mai als Download via eShop erscheinen.