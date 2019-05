From Software zeigt neue Concept Arts - Hinweise auf nächstes Projekt?

PS4

Mit Sekiro - Shadows Die Twice (Testnote: 8.5) hat das japanische Studio From Software erneut einen Titel abgeliefert, der viel Lob seitens der Spieler und der Presse bekam. Wie die Entwickler bereits in der Vergangenheit verrieten, arbeiten die Teams intern an mehreren Projekten gleichzeitig, weshalb die Fans bereits mit Spannung auf den nächsten Titel der Spieleschmiede warten. Jetzt hat das Studio neue Konzeptbilder veröffentlicht, die für Spekulationen unter den Spielern sorgen und auf ein weiteres düsteres Adventure / Rollenspiel hoffen lassen.

Die Bilder, die auf Resetera verlinkt wurden, hatte Ryo Fujimaki, der Lead Character Designer hinter Bloodborne (Testnote: 9.0), im Rahmen der diesjährigen ZBrush Merge in Tokio präsentiert. Diese zeigen eine Interpretation einer Meerjungfrau und eines Drachens. Da diese Bilder bisher in keinem From-Software-Spiel auftauchten, mutmaßen die Fans, dass diese zu einem zukünftigen Projekt gehören könnten. Offiziell bestätigt ist das natürlich nicht und es könnte sich schlicht um ungenutzte Konzeptgrafiken aus Bloodborne handeln. Sollten die Vermutungen aber zutreffen, würde das Studio bei seinem nächsten Spiel wieder auf einen erheblich düsteren Look setzen. Vielleicht werden wir auf der E3 etwas dazu erfahren.