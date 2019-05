PC Linux MacOS

Im Menü könnt ihr auf einen Blick sehen, was die Stadt so braucht.

Von der Beere bis zum Kuchen

Ein Industriepark (mit Farmen) am Rande der Stadt.

Klein beginnen sie alle

Im Forschungsmenü schaltet ihr weitere Technologien und Produkte frei.

Konkurrenzlos bis ans Ziel

Hier wurde nicht auf die Auswirkungen der Umweltverschmutzung geachtet.

Fazit

Einzelspieler

Wirtschaftssimulation

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Preis: 22,99 Euro (auf Steam)

In einem Satz: Sehr gelungene Industriesimulation mit umfangreichen Produktionsmöglichkeiten

Im Erstlingswerk von Dapper Penguin Studios geht es ums Produzieren, Vertreiben und Verkaufen.orientiert sich dabei an den Tycoon-Titeln der frühen 90er-Jahre und erinnert in deutschsprachigen Gefilden vermutlich nicht ganz zufällig an die-Reihe. Nach einer längeren Phase im Early-Access ist das Spiel nun als Version 1.0 erschienen. Im Indie-Check erfahrt ihr, ob sich die Investition lohnt.Bei Rise of Industry startet ihr mit einem kleinen Unternehmen, das vom Rohstoffabbau bis zur Produktion des Endprodukts alle Schritte selbst übernimmt. Umso höherwertigere Waren ihr produziert, umso größer fällt auch eure Gewinnspanne aus, Kartoffelchips sind im Spiel einfach wertiger als rohe Kartoffeln. Bei eurer Produktion müsst ihr zusätzlich darauf achten, dass eure Produkte in den entsprechenden Städten auch tatsächlich gefordert werden. Bedient ihr diese Nachfrage, fangen die Städte an zu florieren und dehnen sich langsam auf der Karte aus.Die Produktionsketten, die Rise of Industry bietet, sind außerordentlich komplex und lassen sogar- oder-Spiele vor Neid erblassen. Um einen Beerenkuchen zu produzieren, benötigt ihr zwar „nur“ Beeren, Teig und Zucker, aber der Teig besteht wiederum aus Wasser und Mehl, wobei letzteres aus Weizen gemahlen wird, dessen Anbau selbstverständlich auch Wasser benötigt. Und der Beerenkuchen ist dabei nicht mal das komplexeste Produkt, das ihr herstellen könnt.Auch wenn das Tutorial noch etwas zu wünschen übrig lässt, ist die Bedienbarkeit und Übersicht im restlichen Spiel gegeben. Es gibt eine Übersicht über alle verfügbaren Produkte und wie ihr sie herstellen könnt, ebenso einfach könnt ihr in den Städten sehen, was dort gerade besonders nachgefragt ist oder welche Rohstoffe abbaubar sind. Auch das Verschicken von Rohstoffen geht einfach von der Hand und ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr dies für jede Produktionsstätte manuell einstellen wollt oder ob ihr auf Logistikgebäude wie Warenhäuser oder ein Schienentransportnetzwerke zurückgreifen wollt.Neben einem klassischen Sandbox-Modus, in dem alle Technologien schon freigeschaltet sind, könnt ihr euch eigene „Szenarien“ gestalten oder eine Kampagne versuchen. Dort beginnt ihr nur mit wenig Wissen über Produktionsmöglichkeiten und einem Kredit, den ihr nach und nach abbezahlen müsst. Per Forschung könnt ihr weitere Produkte und Hilfstechnologien freischalten, was allerdings auch Geld und Zeit kostet. Zudem müsst ihr euch die (Ab-)Baugenehmigungen für die verschiedenen Regionen auf der Karte erst ersteigern. Zusätzlich bietet Rise of Industry bereits jetzt schon viele Modding-Möglichkeiten, die weitere Spielvarianten und -optionen ermöglichen.Konkurrenz habt ihr übrigens faktisch keine. Zwar sind mit dem letzten Patch KI-Unternehmen hinzugefügt worden, bisher agieren diese allerdings äußerst rudimentär. Im Sandbox-Modus könnt ihr auch nicht pleite gehen, das ist nur in der Kampagne und den Szenarien möglich. Allerdings müsst ihr auf die Verschmutzung achten, die einige Industriegebäude produzieren und die das Umland eurer Produktionsstätten in unbenutzbares Brachland verwandeln können, wenn ihr nichts dagegen unternehmt.Der sogenannte Low-Poly-Look von Rise of Industry gefällt sicher nicht allen, bietet aber auch beim Heranzoomen genug Details, um einen kleinen Wuselfaktor aufkommen zu lassen. Der Soundtrack ist für ein Managementspiel passend gewählt, bleibt aber die meiste Zeit über im Hintergrund. Abstürze, Bugs oder Ruckler konnte ich beim Spielen nicht feststellen, wobei einige Tooltips noch nicht ganz übersetzt waren.Mit Rise of Industry wird euch genau das geboten, was ihr von einem klassischen Industrie-Managementspiel mit komplexen Produktionsketten erwartet – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Der Entwickler hat auf Steam bereits angekündigt, das Spiel noch zu erweitern, so dass in der Zukunft etwa Aktienkäufe und feindliche Übernahmen anderer Unternehmen möglich sein sollen. Und hier noch ein wichtiger Hinweis: Rise of Industry ist im jetzigen Zustand zwar ein fertiges Spiel, mit dem ihr problemlos viele, viele Stunden verbringen könnt, um über die perfekten Produktionsketten zu brüten und LKW-Staus auf den Straßen zu vermeiden. Die Entwicklung ist aber noch lange nicht zu Ende.