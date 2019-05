Borderlands 3: Gameplay-Trailer, Kampagne-Spielzeit und weitere Infos

PC XOne PS4

Borderlands 3 ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Wie im Vorfeld angekündigt, hat Gearbox gestern Abend in einem fünfstündigen Livestream erste Spielszenen zu Borderlands 3 präsentiert. Dazu wurde nun ein Gameplay-Trailer veröffentlicht, den ihr euch weiter unten anschauen könnt. Zudem gibt es einen einstündigen Videozusammenschnitt des Gameplays, den ihr in den Quellenangaben verlinkt findet.

Im Rahmen des Livestreams gaben die Entwickler auch weitere Details zu dem Titel bekannt. So soll euch die Kampagne des Spiels, je nach Schwierigkeitsgrad, rund 30 Stunden beschäftigen. Neben den Hauptmissionen soll es allerdings noch verschiedene Nebenaufträge, Herausforderungen und Sammelaufgaben geben. So könnt ihr Kampfmissionen von Zero abschließen, Audio-Logs entdecken, Bauteile für Claptraps Freundin sammeln, Funkmasten für Moxxi zerstören oder versteckte Fahrzeuge aufspüren und diese zu „Catch-a-Ride“ bringen, wo sie in ihre Einzelteile zerlegt werden. Wer also alle Aktivitäten mitmacht, wird laut den Entwicklern bis zum Abschluss des Spiels deutlich länger benötigen. Apropos Fahrzeuge: Diese lassen sich im Spiel umfangreich anpassen. Dabei könnt ihr verschiedene Autoteile anbringen, Lackierungen wählen, sowie die Panzerung und die Bewaffnung festlegen.

Als neues Element wurde das Raumschiff „Sanctuary 3“ vorgestellt, das euch und eurer Crew als Basis dient. Hier könnt ihr bei „Marcus's Munitions“ neue Waffen erwerben (und diese direkt auf dem Schießstand ausprobieren), den Trophäenraum von Sir Hammerlock besuchen, euer gesammeltes Eridium auf dem Schwarzmarkt des zwielichtigen Crazy Earls ausgeben, oder in Moxxis Bar rumhängen und euer Glück an den verschiedenen Spielautomaten versuchen. Auf dem Schiff findet sich auch ein Verkaufsautomat, der die in den Einsätzen verlorene Beute ausspuckt. Es gibt zudem eine Krankenstation, die von Dr. Tannis betrieben wird und die Startrampe, wo ihr auf Ellie trefft. Das Schiff bietet zudem persönliche Quartiere, die sich mit Waffen dekorieren lassen. Die Sanctuary 3 dient euch auch als ein Beförderungsmittel zwischen den verschiedenen Planeten. Diese lassen sich auf der Brücke (Kommandozentrum) auswählen.

Borderlands 3 soll zwar mit Mikrotransaktionen aufwarten, diese werden allerdings keine Pay-to-win-Elemente enthalten. Nach Angaben der Entwickler soll es lediglich kosmetische Gegenstände und Dinge, wie XP-Boosts, Loot-Drop-Boost-Mods und Waffenpakete geben. Letztere werden allerdings Stufenbegrenzungen erhalten und sollen, da es sich bei Borderlands 3 nicht um einen PvP-Titel handelt, keine allzu großen Vorteile bieten. Der Titel sei laut dem Studio auch nicht als ein Games-as-a-Service konstruiert. Stattdessen will das Team auf klassische Story-Erweiterungen setzen, die ihr separat erwerben können werdet.