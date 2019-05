Earthworm Jim: Comeback auf dem Intellivision Amico angekündigt

PC 360 PS3 Wii DS iOS andere

Einst wünschte sich David Perry sehnsüchtig ein neues Earthworm-Jim-Spiel, nun erfüllt Intellivision Entertainment ihm den Wunsch. Gemeinsamn mit neun weiteren Entwicklern des Originals darf Perry den humorvollen Jump-and-Run-Wurm exklusiv für die am 10. Oktober 2020 erscheinende Konsole Intellivision Amico wiederbeleben. Im selben Jahr feiert das ursprünglich von Shiny Entertainment entwickelte Spiel auch seinen 25. Geburtstag.

Am kommenden Samstag wird das wiedervereinte Team in einem Livestream erste Details zum neuen Earthworm Jim vorstellen und handsignierte Poster an die Zuschauer verlosen. Tommy Tallarico, der einst die Musik zu den ersten beiden Earthworm-Jim-Teilen komponierte und nun CEO von Intellivision Entertainment ist, freut sich bereits auf das Event:

Wir haben über diesen Moment seit so vielen Jahren geredet und nun wird ein Traum wahr, wenn das gesamte Team wieder zusammen kommt. Wir freuen uns darauf, diese Reunion und den Start der Entwicklung mit den Fans aus der ganzen Welt zu teilen. Intellivision Amico ist dazu designt, Freunde und Familen zusammen zu bringen und es wird sicherlich aufregend, wenn Fans und Serien-Neulinge einen ersten Blick auf das Design des neuen Spiels werfen können.

Wie bereits bei der Ankündigung der Intellivision Amico im Oktober letzten Jahres zu erfahren war, sind zum Verkaufsstart 20 Exklusivtitel in Arbeit, die preislich zwischen 2,99 und 7,99 US-Dollar liegen und allesamt für Kinder ab 6 Jahren geeignet sein sollen. Der Preis für die Amico (italienisch: Freund) soll zwischen 149 und 179 US-Dollar liegen. Die Konsole wird mit zwei kabellosen Controllern ausgeliefert, die über Bewegungserkennung und kleine Touchscreens verfügen. Insgesamt können bis zu acht Spieler via App mit mobilen Geräten als zusätzlichen Controllern an einer Konsole mit oder gegeneinander spielen. Auf kostenpflichtige Erweiterungen und In-App-Käufe will man bei Intellivision hingegen verzichten. Der Online-Store soll neben den vorinstallierten Titeln neue Spiele zum Kauf sowie ein Bestenlisten-, Trophäen- und Erfolgssystem anbieten und für Multiplayer-Partien genutzt werden.