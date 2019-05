Playstation Plus im Mai mit What Remains of Edith Finch und Overcooked

PC XOne PS4

Sony hat die Titel bekanntgegeben, die ihr als Playstation-Plus-Mitglieder im Mai ohne weitere Kosten im Rahmen eurer Mitgliedschaft herunterladen und spielen könnt. Ab dem 7. Mai 2019 stehen das Ego-Adventure What Remains of Edith Finch sowie das Couch-Coop-Spiel Overcooked zum Download bereit. Einen kurzen Trailer zu den beiden Spielen könnt ihr euch am Ende dieser News ansehen.

Wenn ihr euch The Surge und Conan Exiles aus dem April-Angebot bisher noch nicht gesichert habt (PS Plus im April mit The Surge und Conan Exiles), solltet ihr diese noch bis zum 6. Mai 2019 eurer Bibliothek beifügen, damit ihr sie auch danach noch spielen könnt. Nach diesem Termin könnt ihr sie nicht mehr kostenfrei über PlayStation Plus beziehen.