Steel Division 2: Vierte Beta-Phase startet am 2. Mai

PC

Am 2. Mai um 15 Uhr startet die vierte Beta-Phase von Steel Division 2 (zum User-Artikel mit Eindrücken aus Beta-Phase 2). Sie wird bis 6. Mai laufen. Folgende Inhalte gibt es in der aktuellen Beta-Phase dazu:

6 Divisionen: Gruppe Harteneck (Neu), 9th Cavalry Corps (Neu), 5. Panzerdivision, 2nd Guards Tank Corps, 20. Panzerdivision, 29th Tank Corps

Drei Spielmodi: Eroberung, Nahkampf und Durchbruch, inklusive der brandneuen Verteidigungsstrukturen

Drei Karten: Slutsk (Neu): eine große, neue Karte, perfekt für 4v4 Kämpfe Lyakavichy (Aktualisiert) Orsha Nord (Aktualisiert)



Steel Division 2 ist der Nachfolger von Steel Division - Normandy 1944 (zum GG-Test). Entwickler Eugen Systems schickt euch in dem Echtzeit-Taktik-Spiel an die Ostfront im Zweiten Weltkrieg zur Zeit der sowjetischen Sommeroffensive. Um Zugang zur Beta zu erhalten, könnt ihr das Spiel für 39,99 Euro vorbestellen.

Direkt unter dieser News könnt ihr in einem 19-minütigen Video einer Einzelschlacht an der Ostfront einen kurzen Einblick in die Beta-Version erhalten.