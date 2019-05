Konzentration auf eigene Projekte: Blizzard sagt gamescom 2019 ab

In einer kurzen Mitteilung auf seiner Homepage hat Blizzard Entertainment erklärt in diesem Jahr keinen Stand auf der gamescom in Köln aufzubauen. Weil man sich verstärkt auf die Entwicklung aktueller Spiele und zukünftiger Projekte konzentrieren wolle, habe man sich zu diesem Schritt entschlossen. Wirklich Zeigenswertes hat das Studio derzeit ohnehin nicht im Angebot, die Highlights wird man sich für die hauseigene Messe Blizzcon aufbewahren, die Anfang November stattfindet. Dort wird mit einer neuen Erweiterung zu World of Warcraft sowie Neuigkeiten zu Diablo Immortal, Warcraft 3 - Reforged, Overwatch und Hearthstone gerechnet.

In den vergangenen Jahren war Blizzard stets mit auffällig großen Ständen in den Hallen der gamescom vertreten. Ob bei der Entscheidung, dies 2019 auszulassen, die jüngste Sparwelle bei den US-Amerikanern eine Rolle gespielt hat, lässt sich nur vermuten. Immerhin werden Messebesucher auch 2019 wie gewohnt in der Shop-Area das Blizzard Gear käuflich erwerben können.