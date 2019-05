The Sinking City: 12 Minuten kommentiertes Gameplay im Video

PC XOne PS4

The Sinking City ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Mit einem neuen Gameplay-Video lassen euch Frogwares und der Publisher Bigben Interactive einen weiteren Blick auf das kommende investigative Detektiv-Adventure The Sinking City (im gamescom-Anspielbericht) werfen. Der auf H.P. Lovecrafts Cthulhu-Mythos basierende Titel sollte bereits im März auf den Markt kommen, wurde allerdings kurzfristig auf den Juni dieses Jahres verschoben, um, so das Studio: „der größeren AAA-Konkurrenz aus dem Weg zu gehen.“

Der Clip, den ihr unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt, zeigt eine neue Mission, in der der Protagonist Charles Reed, ein Bostoner Privatdetektiv, der in der fiktiven Stadt Oakmont in Massachusetts eine Reihe mysteriöser Ereignisse untersucht, auf Mr. Throgmorton trifft. Dieser betraut Reed mit einem Diebstahlsfall, der von dunklen Nuancen geprägt ist... The Sinking City wird ab dem 27. Juni 2019 für PC, Xbox One und die PS4 digital und im Handel erhältlich sein.